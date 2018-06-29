Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemde taşlar yerli yerine oturuyor

Türkiye, 24 Haziran
seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
'ne geçti. Yeni sistem
e ilişkin ilk kararnamenin bu hafta çıkması bekleniyor. Bu kararnamede Başbakan'a atıfta bulunan maddeler kaldırılacak. Yeni sistemin detayları da netleşmeye başladı. Yeni sistemde İletişim Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi olmak üzere 4 ofis bulunacak. Bu ofislerin Cumhurbaşkanı
yardımcılarına bağlanması düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 9 kurul bulunacak. Proje üretme görevi üsetlenecek kurullar şunlar: Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikalar Kurulu. BAKANLARA MECLİS YOLU
Yeni
sistemde milletvekillerinin de kurullarda yer almasının önünün açılması planlanıyor. Milletvekilleri kurullarda yer alabilecek. Yeni sistemde bakanlar milletvekili olamayacak. Ancak Meclis ile yürütmenin ahenkli çalışabilmesi için bakanların Meclis'e gelmelerinin önünün açılması düşünülüyor. Bu kapsamda yapılacak yasal düzenlemeyle ilgili bakanın hem komisyona hem de Genel Kurul'a çağrılmasının önü açılacak. Ancak bakanlar milletvekili olmadıkları için oy hakları bulunmayacak. Yine bakanların önemli gündem konularında Meclis'in daveti üzerine Genel Kurul'a bilgi vermesi düşünülüyor. MHP, AK PARTİ'NİN MECLİS ADAYINI DESTEKLEYECEK MHP
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TBMM Başkanlığı seçimlerinde AK Parti
'nin adayını destekleme kararı aldığını açıkladı. SABAH'ın sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün gerçekleştirdikleri zirvede bu konunun da ele alındığını kaydetti. Kalaycı, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na sadık kalınarak bu kararın alındığını söyledi" dedi. ÖNCE KABİNE SONRA ZİYARET
Bu arada YSK, seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak. İçtüzük gereği Meclis, 3 tam gün sonra toplanacak. 8 Temmuz'daki ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek. Erdoğan da aynı gün Meclis'e gelerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk seçilmiş Başkanı sıfatıyla yemin edecek ve mazbatasını alarak resmen göreve başlayacak. 9 Temmuz'da da kabinesini açıklaması beklenen Erdoğan, geleneksel hale gelen ilk yurtdışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirecek. Erdoğan, bu ziyaretlerinin ardından 11-12 Temmuz tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirve sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelecek.