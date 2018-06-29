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ezber bozdu! Kılıçdaroğlu'na sert sözler

canlı yayında 'nu sert sözlerle eleştirdi. Portakal, için 'statükocu' ifadesini kullanırken "Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, 'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle" dedi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 02:03
Fatih Portakal ezber bozdu! Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İşte 'ın açıklamaları;

Kendisi dışında herkesi 'kaybetti' olarak gören bir zihniyetten bahsediyoruz. Kemal Bey biliyorsunuz 'kaybeden' dedi, 'Kaybeden 'dir' cümlesini kurdu. Benim en garipsediğim cümlelerinden bir tanesi de 'Kimse koltuk sevdalısı' olmasın dedi ama diğer taraftan defalarca seçim kaybedip hala o koltuğu tutan bir var. Böyle zihniyetlerin değişmesi gerekiyor işte.

Fatih Portakal'dan canlı yayında ezber bozan sözler

'PARTİ KOLTUĞU ÇOK KEYİFLİ BİR ŞEY OLSA GEREK'


Şöyle bir baktığınızda değişim en çok hangi partide yaşanıyor dediğinizde iktidar partisinde, AKP'de yaşanıyor. Çok garip bulabilirsiniz ama öyle. 'ye bakıyorsunuz, statükocu. Demekki koltuk keyifli bir şey, hele ki parti koltuğu çok keyifli bir şey olsa gerek.

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Fatih Portakal ezber bozdu! Kılıçdaroğlu'na sert sözler
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