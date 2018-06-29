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İstifa çağrısı yapan ’a ihraç yolu

lideri hezimetinin ardından Parti Meclisi’ni toplayarak, kendisi için istifa çağrısında bulunan Milletvekili ’u ihraç talebiyle disipline sevk etti

EVRİN GÜVENDİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
İstifa çağrısı yapan Gürsel Erol’a ihraç yolu
Genel Başkanı Kemal , genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010'dan bu yana izlediği kendine dokunanı disipline sevk etme anlayışını bir kez daha ortaya koydu. lerin ardından kendisine yönelik koltuğu bırakması yönündeki çağrılara kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, tepkilerin giderek artmasının önünü disiplin cezalarıyla almaya çalıştı. Parti Meclisi (PM), Kılıçdaroğlu'nun talebiyle 'dan milletvekili seçilen için dün toplandı. Seçimlerin ardından istifa çağrısı yapan ve genel merkezde oturma eylemi yapmayı planlayıp, sonra vazgeçen Erol hakkında 24'e karşı 36' oy ile kesin ihraç istemiyle disipline sevk kararı alındı. CHP'ye 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekilliği kazandıran ve henüz TBMM'de kaydını bile yaptırmayan Erol'un ihracının gündeme gelmesi ise büyük tepkiye yol açtı. PM'de, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz gibi isimlerin disipline sevk edilmeleri konusunda ise herhangi bir işlem yapılmadı. Kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar verilen Erol için Yüksek toplanacak ve dosyasını inceleyecek. Kesin ihracın yanı sıra YDK'dan kınama ya da uyarı cezası çıkabilecek.

CHP'nin PM üyeleri Genel Merkez'e gelerek seçimden sonra ilk toplantıyı disiplin cezaları için yaptı.

CHP ASLA İKTİDAR OLAMAZ
Hakkındaki karara tepki gösteren Erol ise şu ifadeleri kullandı: "Bu parti, bu yönetim anlayışı ve bu kadroyla asla iktidar olamaz. İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla, gelecekleriyle oynamayın. PM'nin toplanmasındaki niyeti, yalnızca tekelleşen bir genel merkezde siyasetin ve koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını ortaya koyuyor" Genel başkanlık koltuğuna oturmasında kendisine el veren Önder Sav ve ekibine, ardından da Deniz Baykal'ın ekibine aday listelerinde yer vermeyen Kılıçdaroğlu, Birgül Ayman Güler, ve Süheyl Batum gibi isimleri ise disiplin mekanizmasını çalıştırarak tasfiye etmişti. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde ise ittifak nedeniyle ön seçimin yapılmamasını fırsat bilerek Muharrem İnce'nin ekibini tasfiye etti. Bu arada sosyal medyada organize olan bir grup CHP'li de Erol'a yönelik süreci protesto için önceki akşam CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gösteri yaptı.
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İstifa çağrısı yapan Gürsel Erol’a ihraç yolu
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