İstifa çağrısı yapan Gürsel Erol’a ihraç yolu

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, genel başkanlık koltuğuna oturduğu 2010'dan bu yana izlediği kendine dokunanı disipline sevk etme anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Seçim
lerin ardından kendisine yönelik koltuğu bırakması yönündeki çağrılara kulaklarını tıkayan Kılıçdaroğlu, tepkilerin giderek artmasının önünü disiplin cezalarıyla almaya çalıştı. Parti Meclisi (PM), Kılıçdaroğlu'nun talebiyle Elazığ
'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol
için dün toplandı. Seçimlerin ardından istifa çağrısı yapan ve genel merkezde oturma eylemi yapmayı planlayıp, sonra vazgeçen Erol hakkında 24'e karşı 36' oy ile kesin ihraç istemiyle disipline sevk kararı alındı. CHP'ye 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekilliği kazandıran ve henüz TBMM'de kaydını bile yaptırmayan Erol'un ihracının gündeme gelmesi ise büyük tepkiye yol açtı. PM'de, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz gibi isimlerin disipline sevk edilmeleri konusunda ise herhangi bir işlem yapılmadı. Kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar verilen Erol için Yüksek Disiplin Kurulu
toplanacak ve dosyasını inceleyecek. Kesin ihracın yanı sıra YDK'dan kınama ya da uyarı cezası çıkabilecek.
CHP'nin PM üyeleri Genel Merkez'e gelerek seçimden sonra ilk toplantıyı disiplin cezaları için yaptı. CHP ASLA İKTİDAR OLAMAZ
Hakkındaki karara tepki gösteren Erol ise şu ifadeleri kullandı: "Bu parti, bu yönetim anlayışı ve bu kadroyla asla iktidar olamaz. İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla, gelecekleriyle oynamayın. PM'nin toplanmasındaki niyeti, yalnızca tekelleşen bir genel merkezde siyasetin ve koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını ortaya koyuyor" Genel başkanlık koltuğuna oturmasında kendisine el veren Önder Sav ve ekibine, ardından da Deniz Baykal'ın ekibine aday listelerinde yer vermeyen Kılıçdaroğlu, Birgül Ayman Güler, Dilek Akagün Yılmaz
ve Süheyl Batum gibi isimleri ise disiplin mekanizmasını çalıştırarak tasfiye etmişti. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde ise ittifak nedeniyle ön seçimin yapılmamasını fırsat bilerek Muharrem İnce'nin ekibini tasfiye etti. Bu arada sosyal medyada organize olan bir grup CHP'li de Erol'a yönelik süreci protesto için önceki akşam CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gösteri yaptı.