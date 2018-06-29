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Son Dakika: Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Son dakika haberi... /PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari 'ün, darbe girişiminin ardından yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile birlikte görev yaptığı komiser , örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 12:21
Son Dakika: Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce 'da 'nün emniyetteki mahrem yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı.

'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev alan , genel müdürlük tarafından açığa alındı.

Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser , örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyesevk edilenlen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Özoğluöz, darbe girişiminin kilit ismi 'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.

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Son Dakika: Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı
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