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Son dakika: Firari sanığı emniyet müdürü yakalandı

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı'nın /'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari emekli emniyet müdürü Önder A. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nilüfer ilçesinde yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 09:35
Son dakika: Firari FETÖ sanığı emniyet müdürü yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde aralarında çok sayıda rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 102 kişi hakkında ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile arama kararı çıkardı. hakkında arama kararı olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Önder A. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda bulunamamış firari olarak kayıtlara geçmişti. TEM ekipleri Önder A'nın yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde firari emniyet müdürü Önder A. Bursa'nın Merkez ilçesi Nilüfer'de saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Önder A. ilk ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Önder A. burada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Son dakika: Firari FETÖ sanığı emniyet müdürü yakalandı
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