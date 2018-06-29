Son dakika: Firari FETÖ sanığı emniyet müdürü yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde aralarında çok sayıda rütbeli emniyet personelinin de bulunduğu 102 kişi hakkında FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesi ile arama kararı çıkardı. hakkında arama kararı olan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Önder A. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda bulunamamış firari olarak kayıtlara geçmişti. TEM ekipleri Önder A'nın yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde firari emniyet müdürü Önder A. Bursa'nın Merkez ilçesi Nilüfer'de saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Önder A. ilk ifadesi alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Önder A. burada yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.