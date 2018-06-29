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Irak'ın kuzeyinde düzenlenen da, aranan ler listesinde gri kategoride yer alan Ahmet Taşçı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi. haberine göre, bölgede operasyonlar gece boyunca tespit edilen koordinatlara yönelik olarak devam edecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 02:01
Son dakika: Kuzey Irak'a operasyon

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen da 6 in etkisiz hale getirildiği bildirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile iş birliğinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Şemdinli ilçesinde halk üzerinde baskı kuran, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan sözde "sorumlu" düzeydeki "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı ile 5 terörist, silahlı insansız hava araçları (SİHA) atışları ile etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: Kuzey Irak'a operasyon
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