AK Parti 6. Olağan Kongresi 18 Ağustos’ta

AK Parti
24 Haziran seçimlerinin ardından ilk MKYK toplantısını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkezi'nde, yaklaşık 2.5 saat süren toplantıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "18 Ağustos
'ta kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı. 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü ve 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz" dedi. OHAL KALDIRILIYOR
Ünal, OHAL
'in kaldırılması konusunda da "OHAL ile ilgili pozisyonumuzu cumhurbaşkanımız, genel başkanımız açıkladı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil" dedi. Edinilen bilgiye göre, MKYK'da seçim sonuçları masaya yatırıldı. Ayrıca YSK'nın açıklayacağı resmi sonuçlara göre TBMM
takvimi ele alındı. Milletvekilleri 7 Temmuz Cumartesi günü yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni ise 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Erdoğan'ın, milletvekili yemin törenine de bir süre katılacağı öğrenildi. 'YILDIRIM' DEDİLER
Öte yandan milletvekili yemin töreni sonrası başlayacak TBMM Başkanlığı sürecine ilişkin AK Parti'nin en üst karar organı MKYK'da temayül yoklaması yapıldı. MKYK üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım
'ın TBMM Başkanı olması yönünde görüş bildirdi. AK Parti MYK toplantısı da Erdoğan başkanlığında dün akşam gerçekleştirildi.