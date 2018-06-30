Bedelli askerlik son dakika haberi! 2018 bedelli askerlik ne kadar ve yaş sınırı ne olacak?

Bedelli askerlik bekleyen asker adaylarına son dakika müjdesi 24 Haziran seçimleri öncesinde gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen bedelli askerlik süreci, seçimden sonra netleşmeye başladı. Kulislerde bedelli askerlik ile ilgili konuşulan detayların kamuoyuna yansıması, asker adaylarını heyecanlandırıyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Meclis'in açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, ilgili tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti. Bu süreçte, bedelli askerlik yaş sınırı ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?