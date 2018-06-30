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haberi! 2018 askerlik ne kadar ve yaş sınırı ne olacak?

Milyonlarca genci ilgilendiren ile ilgili beklenti devam ederken, konuyla ilgili olarak haberleri de gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 5.5 milyonu ilgilendiren askerlik detayları da merak ediliyor. Her geçen gün hükümetten 'Bedelli askerlik' konusunda yeni açıklamalar yapılırken ve asker adayları da bu açıklamaları merakla takip ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi başlayan bedelli askerlik süreci, seçim sonrası da gündemde yer almış ve en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede de önemli konu başlıklarından birisi olarak yer almıştı. Henüz askerlik hizmetini tamamlamamış olan adaylar, bedelli askerlik konusunu ilgiyle izlerken bir takım sorulara da cevap arıyorlar. Bu soruların en önemlileri ise, ne olacak? 2018 bedelli askerlik ücreti ne kadar? bedelli askerlik tarihleri? şeklinde sıralanıyor. Biz de sizler için derlediğimiz haberimizde, bu ayrıntılara yer verdik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.6.2018 06:31 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 06:35
Bedelli askerlik son dakika haberi! 2018 bedelli askerlik ne kadar ve yaş sınırı ne olacak?

bekleyen asker adaylarına müjdesi 24 Haziran seçimleri öncesinde gelmişti. Seçim öncesi konuşulan; ancak netleşmeyen askerlik süreci, seçimden sonra netleşmeye başladı. Kulislerde bedelli askerlik ile ilgili konuşulan detayların kamuoyuna yansıması, asker adaylarını heyecanlandırıyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Meclis'in açılış tarihi olan 1 Ekim 2018'i işaret ederek, ilgili tarihten sonra konunun gündemlerine geleceği açıklaması bedellik askerlik konusunu iyice hareketlendirmişti. Bu süreçte, ne olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

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Bedelli askerlik son dakika haberi! 2018 bedelli askerlik ne kadar ve yaş sınırı ne olacak?
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