CHP'de çözülmeler başladı... O il yönetimi toplu istifa etti

CHP Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda görevli 10 CHP'li görevinden istifa etti.

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin yanı sıra partinin Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulunda il başkan yardımcısı, il sekreteri ve il yönetim kurulu üyesi olan Süleyman Özbek, Harun Reşit Aytaş, Gülten Güneş, Göndel Bulut, Cem Erdeveciler, Ali Koç, Hakan Polat, Baha Yalçın ve Cemal Koçak'ın görevlerinden istifa ettiğini aktardı.

Çokoy, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, il yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini almadan 11 Haziran'daki Muharrem İnce'nin Erzurum mitingini iptal ettiğini, il sekreterini, parti tüzüğünün ilgili madde ve fıkrasını işleme geçirmeden ve gerekli imza çoğunluğunu elde etmeden değiştirdiğini savundu.

Oğuz'un, kendi belirlediği seçim komisyonunu yönetim kuruluna dayattığını anlatan Çokoy, seçimlerde Erzurum'da tek başlılık yerine çok başlılık olması dolayısıyla başarısızlığa uğradıklarını vurguladı.

Çokoy, gerekli, düzenli ve nitelikli kişilerle çalışılması halinde cumhurbaşkanı adaylarının etkisiyle Erzurum'un, vekil çıkaracakken bu fırsatı kaçırdığını belirterek, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına il yönetim kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa edip olağanüstü il kongresi talep ettiklerini kaydetti.