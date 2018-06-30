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Son dakika: olayıyla ilgili açıklama yaptı

Küçük Eylül'den acı haber... açıklama yaptı. Vali Topaca "Yapılan tespitlere göre bu yavrumuz katledilmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 23:24 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 02:07
Son dakika: Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yaptı

Vali Topaca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Eylül'ün sağlam bir şekildiği bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Maalesef yavrumuzun katledildiğini bildirmek durumundayız. Bir elektrikdireğinin dibinde cesedini bulduk. Teknik çalışmalar sürüyor.

Son dakika: Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yaptı

Şuan tutuklu bulunan kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bölgede görülmesi ve bir vatandaşımızın verdiği ifadeyle bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama köpeğinin verdiği işaretin ardından cesedin olduğu bölge belirlendi.

Olayla ilgili başka kişilerin bağlantısı var mı yok mu, bunlar araştırılıyor. Bunlar ilerleyen saatler ve günlerde yapılacak incelemelerde netleşecek. Tutuklu bulunan bu kişinin bu olayı yaptığına dair deliller mevcut. Ekiplerimizin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Şuan kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili başka birinin bağlantısı varsa, hepsi ortaya çıkacak."


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Son dakika: Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yaptı
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