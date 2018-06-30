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‘Hedef 2023’ diyerek gereken yere oy verdik

’nun birine ‘manevi kızım’ diyerek burs verdiği yetim kardeşlerin yaşadığı köyden birinci çıktı. Köylüler: Oy, hatır gönül değil memleket meselesi...

EROL TAŞKAN
EROL TAŞKAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
‘Hedef 2023’ diyerek gereken yere oy verdik
İki yıl önce Van'da şehit düşen polis memuru 'ın (27), memleketi Çorum'un Güney köyünü cenaze törenine yetişemediği için günler sonra ziyaret eden Genel Başkanı Kemal 'na şehidin dedesi Yaşar Uysal tepki göstermiş, aileyi daha sonra ikinci kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köylüleri 'ya davet ederek Meclis'te ağırlamıştı. Köyde yaşayan ve babaları ölen Özge ve Osman Biçer kardeşlere de burs veren Kılıçdaroğlu imam hatip lisesi öğrencisi Özge'yi manevi kızı ilan etmişti. Son olarak 31 Mayıs'ta 2 kardeş ve annelerini köyde ziyaret eden Kılıçdaroğlu sandıkta hüsrana uğradı. Köydeki seçim sandığından Erdoğan'a 253, Akşener'e 6, Karamollaoğlu'na 3, CHP'nin adayı İnce'ye ise sadece bir oy çıktı. Milletvekilliğinde de 'ye 233, 18, İYİ Parti 6, SP ise 3 oy aldı. CHP ise HÜDAPAR ve Vatan Partisi'yle birlikte birer oy alabildi. Bir oyun CHP'nin sandık müşahidi tarafından mı yoksa manevi kızının annesi tarafından mı verildiği merak konusu.

HÜKÜMETSIZ KALSAK DA VERMEM
Köyün ihtiyar heyeti üyesi Hasan Bozkurt, herkesin hür iradesini sandığa yansıttığını söyleyerek, " hükümetsiz kalsa da Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Bu benim kişisel fikrim. Evine geldiği, tanıştığı, konuştuğu insanlar verir ya da vermez ona da karışmam" dedi. Köylülerden Ercan Metin ise "Kılıçdaroğlu'na o aileye destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ancak köyümüze misafir geldi diye oy vermek zorunda değiliz. Oy verme işi, hatır gönül işi değil memleket meselesi. 15 Temmuz'u yaşadık. Afrin'de kahramanca mücadele verdik. Hedefimizin 2023 olduğu bir durumda, millet de köylümüz de desteğini, vereceği yere vermiştir" dedi.
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