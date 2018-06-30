Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Sinan Tara’ya taziye mesajı

Genel Başkanı Bahçeli’den Sinan Tara’ya taziye mesajı

Genel Başkanı , Şarık Tara’nın vefatı münasebetiyle oğlu Sinan Tara’ya taziye mesajı gönderdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 20:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Sinan Tara’ya taziye mesajı

Lideri Bahçeli, babasının vefatı nedeniyle Sinan Tara'ya gönderdiği mesajında, "Türkiye'nin büyüme, kalkınma ve gelişme mücadelesinde hürmetle yad edilecek emek ve eserleri bulunan Sayın Şarık Tara'nın vefatından üzüntü duydum. Merhum Tara, hem istihdama hem de katma değer üretimine değerli katkılar sağlamış ve ülkemize önemli hizmetleri geçmiştir. ENKA Holding'in kurucusu merhum iş adamımız Şarık Tara'ya Allah'tan rahmet diler, ailenize, mesai arkadaşlarına, iş âlemine, milletimize başsağlığı niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Sinan Tara’ya taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN