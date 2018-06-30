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da alay konusu oldu: "Apolet öyle değil böyle sökülür"

'nin mağlup adayı , resmi twitter hesabındaki 'Cumhurbaşkanı Adayı' ibaresini sildı. kullanıcıları İnce'nin 'O generalin () apoletlerini sökeceğim' hatırlatması yaparak 'Apolet öyle değil, böyle sökülür' etiketiyle paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 02:07
Muharrem İnce sosyal medyada alay konusu oldu: Apolet öyle değil böyle sökülür

'nin mağlup adayı , seçim yenilgisinin ardından resmi twitter hesabının bilgi kısmında yer alan ''Cumhurbaşkanı Adayı'' ibaresini sildi.


İnce'nin hesabında yaptığı değişiklik sonrası, Paşa hatırlatması yapan sosyal medya kullanıcılarından, ''Apolet öyle değil, böyle sökülür'' etiketiyle paylaşımlar yağmaya başladı.



''APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM'' DEMİŞTİ

15 Temmuz gecesi 'nün ölüm emrini verdiği ve Afrin'deki terör yuvalarına yönelik gerçekleştirilen Zeydin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Paşa, İnce'nin de hedefindeydi.

İnce, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen Temel Paşa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamasını hazmedemeyip seçim kampanyası boyunca ''30 Ağustos'ta emekli edeceğiz'' ''Apoletlerini sökeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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Muharrem İnce sosyal medyada alay konusu oldu: "Apolet öyle değil böyle sökülür"
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