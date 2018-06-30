Son Dakika: 3 kez ziyaret ettiği köyden 1 oy çıktı
Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu’nun birine ‘manevi kızım’ diyerek burs verdiği yetim kardeşlerin yaşadığı köyden AK Parti birinci çıktı. Köylüler, "Oy, hatır gönül değil memleket meselesi" diyor.
Giriş Tarihi: 30.6.2018 11:02Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 11:14
Son dakika haberi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun birine 'manevi kızım' diyerek burs verdiği yetim kardeşlerin yaşadığı köyden AK Parti birinci çıktı. Köylüler, "Oy, hatır gönül değil memleket meselesi" diyor.