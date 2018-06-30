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Son Dakika: 3 kez ziyaret ettiği köyden 1 oy çıktı

Son dakika haberi... ’nun birine ‘manevi kızım’ diyerek burs verdiği yetim kardeşlerin yaşadığı köyden AK Parti birinci çıktı. Köylüler, "Oy, hatır gönül değil memleket meselesi" diyor.

EROL TAŞKAN
EROL TAŞKAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 11:14
Son Dakika: 3 kez ziyaret ettiği köyden 1 oy çıktı

Son dakika haberi... 'nun birine 'manevi kızım' diyerek burs verdiği yetim kardeşlerin yaşadığı köyden AK Parti birinci çıktı. Köylüler, "Oy, hatır gönül değil memleket meselesi" diyor.

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Son Dakika: 3 kez ziyaret ettiği köyden 1 oy çıktı
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