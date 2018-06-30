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Son Dakika: şüphelileri 'hususi' oluşum elemanı çıktı

Son dakika haberi... ve 'de /PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin, örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu 'hususi' oluşumda yer aldığı ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 11:35
Son Dakika: FETÖ şüphelileri 'hususi' oluşum elemanı çıktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, /PDY'ye yönelik dün gerçekleştirilen 10 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

HUSUSİ OLUŞUMDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Daha önceki operasyonlarda yakalanan bazı örgüt üyelerinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasındaki U.G. ve F.Y.'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu 'hususi' oluşumda yer aldığı ve örgüte eleman kazandırdığı öne sürüldü.

Şüpheliler Y.E. ve N.Ç.'nin ise örgütün sözde 'Seyhan Eyaleti' kadın yapılanmasında yer aldığı iddia edildi.

10 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Aynı soruşturma kapsamında, 'hususi' oluşumda yer alan 3 kişi ile kadın yapılanmasındaki 6 kişinin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika: FETÖ şüphelileri 'hususi' oluşum elemanı çıktı
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