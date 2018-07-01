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’in keyfi gözaltısına tepki

DERVİŞ UĞURLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018
İsrail’in keyfi gözaltısına tepki
Kudüs ziyaretinden dönerken 11 Haziran'da Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın (27) esareti 20'nci gününe girdi. Özkan'ın ailesi ve yakınları, 'in keyfi alıkoymasına tepki gösterdi. Taksim'de düzenlenen eyleme aktivistler, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Ebru Özkan'ın annesi Ayten Özkan kızına haksızlık yapıldığını belirterek "Kızım Kudüs'ü, oranın halkını çok seviyor. Dilerim Rabbim'den kızım Filistin'in, Kudüs'ün, 'nın sesi olur" dedi. Özkan'ın kardeşi Elif Özkan da hiçbir şekilde görüştürülmediklerini aktardı. Aile bugün gerçekleşmesi beklenen duruşmada Ebru'ya kavuşmayı diliyor.
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İsrail’in keyfi gözaltısına tepki
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