Muharrem İnce'den Yılmaz Özdil'e: Şerefsiz oğlu şerefsizdir

24 Haziran seçimleri öncesi Antalya ümidi kesen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Meral Akşener'den yana tavır takınmıştı.



Özdil, Muharrem İnce'nin iktidar tarafından tek rakipmiş gibi konumlandırılıp, Akşener ve Mollaoğlu'nun oyunun dışında bırakıldığını yazmıştı.

Ayrıca "Muharrem İnce, Antalya ve Denizli mitinglerinde beni yuhalattı" demişti.

Muharrem İnce, Özdil'e seçimlerin ardından yanıt verdi. İnce'nin Hüriyet gazetesine verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

"BENİ ÜZEN BİR SÜRÜ ŞEY YAZDI"



"Beni üzen şeyler yazdı, yazısını beğenmedim!" dedim. Gerçekten de yalan yanlış bir sürü şey yazdı. Ben eşimle alışveriş yaparken güya Anadolu Ajansı çekmiş. Anadolu Ajansı kime aitmiş? Erdoğan'a! Yani bunların hepsi ayarlanmış. Bir kere doğru değil, dersini iyi çalışsın. Anadolu Ajansı yoktu orada.

"ÖZDİL'İN BENİMLE NE ÖZEL DERDİ VAR BİLMİYORUM"



Benim her gittiğim yerde kamera var. Ofisimin önünde var, evimin önünde var. Köydeki evimin gece 1'de önünde insan var. Sabah 5'te var. Dışarıda bekliyorlar. Ama söylüyorum, o gün orada Anadolu Ajansı yoktu. Bilgisi doğru değil. Orada benim gördüğüm Fox ve Demirören Haber Ajansı vardı. Yılmaz Özdil'in benimle ne özel derdi var bilmiyorum. Sözcü Gazetesi'yle bir derdi var da benim üzerimden bir hesaplaşma mı yapıyor onu da bilmiyorum. Ama o anlar buradan ne demek istediğimi.

"BÖYLE BİR PAZARLIĞI YAPTI DİYEN ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZDİR"



Yazdıkları doğru değil ve çirkin. Erdoğan'la böyle bir pazarlığı yapan şerefsizdir, böyle bir pazarlığı yapmadan bunu yaptı diye yazan da şerefsiz oğlu şerefsizdir! Herkes haddini bilecek, ahlaklı olsun herkes, benim canımı sıkmasınlar. Herkesi ahlaklı olmaya davet ediyorum."

