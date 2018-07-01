Seçimden sonra açıklayacağım demişti

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR



CHP'nin yeni fenomeni Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkan mı yoksa İstanbul'a belediye başkanı mı olacağı tartışılıyor ama seçim sürecinde söyledikleri de unutulmadı.

Arkada birçok soru işareti bıraktı.





Bu soru işaretleriyle yeni bir siyasi yolculuğa çıkması çok zor. Oy veren veya vermeyen milyonlarca insan, biraz da hızlı yaşanan o seçim sürecinde İnce'nin ağzından şaşırtıcı birçok siyasi iddiayı duydu. Bazıları irkiltse de fazla üzerinde durmadı. Ama unutmadı da.

Hem arşivlerde hem de hafızalarda yerini aldı. Aslında İnce, klasik CHP'li siyasetçilerden biraz farklı ve biraz da sahici bir profil çizmesine rağmen, arka arkaya sıraladığı o dayanaksız iddialarıyla ciddi bir güven erozyonu da yaşadı.

Çünkü o dayanaksız ve riskli iddiaları hem meydanları harekete geçirdi hem de "çamur medyası" o iddiaları gerçekmiş gibi manşetlere, ekranlara taşıyarak geniş kitleleri kışkırttı, var olan önyargıları ateşledi.

O iddialardan ikisi çok dikkat çekiciydi. İlki FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den istenmesiyle ilgiliydi. Önce Adalet Bakanlığı'nın FETÖ'yü usulüne uygun istemediğini söyledi. Yetinmedi bir televizyonda canlı yayına bağlanıp, çok daha vahim bir şey söyledi: "Amerikalılar beni aradı.

'Haklısınız Muharrem Bey ama Türkiye Cumhuriyeti devleti henüz Fethullah Gülen'i usulüne uygun bir şekilde geri istemedi' dediler.

Yani Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen'in iadesini usulüne uygun bir şekilde istememiş..."

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ