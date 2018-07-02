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ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'deki ile Tel Rıfat sınırına Kilis'ten fırtına obüs, tank ve zırhlı askeri personel taşıyıcı () gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 20:44
Münbiç ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile ZPT sevk edildi

Genelkurmay Başkanı 'ın önceki gün Kilis'teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile sınırına fırtına obüs, tank ve gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis'in Öncüpınar üzerinden Mümbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor.

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Obüs, Tank ile ZPT sevk edildi

Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkiyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.

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Münbiç ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile ZPT sevk edildi
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