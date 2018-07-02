Sözcü'den skandal manşet! Silivri'deki FETÖ oylarını HDP almasına rağmen...

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin skandal bir habere imza attı. Silivri Cezaevinde yatan FETÖ'cü hainlerin AK Parti'ye oy verdiğini iddia eden gazete göz göre göre yalan haber yaptı.

MECLİS SEÇİMLERİNDE HDP'YE OY VERDİLER!

Silivri cezaevinden gelen sonuçlara bakıldığında FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş'a, meclis seçimlerinde ise ağırlıklı olarak HDP'yi tercih ettikleri görüldü.

İşte Silivri Cezaevindeki o sonuçlar...

AK PARTİ'NİN OYU 2,45!

Örneğin Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda HDP oyların yüzde 48.16'sını alırken Millet İttifakına çıkan oy oranı yüzde 46.32 oldu. AK Parti'nin bu sandıkta aldığı oy oranı ise yüzde 2.45'te kaldı.

Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Yüzde 43.33 ile HDP'nin ilk sırada yer aldığı sandıklardan CHP'ye yüzde 15.25, İyi Parti'ye ise yüzde 9.97 oranında oy çıktı.

Silivri'deki 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ise CHP yüzde 31.86 ile ilk sırada çıkarken, HDP'nin burada yüzde 30.27 oy oranına ulaştığı görülüyor. AK Parti'ye söz konusu sandıktan çıkan oy oranı ise yüzde 5.8.

MUSTAFA VARANK TEPKİ GÖSTERDİ!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, Sözcü'nün yalan haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Varank yaptığı açıklamada, "Okuyucuları kandırmayı, yalan manşeti gazetecilik sanan bu paçavralar, müzmin muhalifleri sömürmeye devam ediyor. Buyrun sandık sonuçlarına bakın en çok oy hangi partilere çıkmış." dedi.