AA FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisini" buldu

FETÖ'NÜN HAMİSİ İŞTE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

FETÖ kampındaki bazı binaları yapan, eşi ve kendisi Türkiye'de 6 yıldızlı otelde "krallar gibi" ağırlanan bölgenin yerel yöneticilerinden Howard Beers'in örgütle yakın ilişkileri sorgulanıyor. Beers, AA muhabirinin FETÖ ile ilişkisi ve hakkındaki iddialarla ilgili sorularını cevapsız bıraktı

FETÖ'nün Pensilvanya'da yerel yöneticilerle kurduğu çarpık ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklar, kasaba sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bölgede çiftçilik yapan David Bonser: "Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti. Bu böyle olmamalı, buna çifte vurgun deniyor"