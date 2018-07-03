Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AA FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisini" buldu

AA 'nün Pensilvanya'daki "hamisini" buldu

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen ve destekçilerinin Pensilvanya'nın Ross belediyesine bağlı Saylorsburg beldesinde kurdukları çarpık ticari ilişkiler, bölgede yaşayan Amerikalıların tepkisine neden oluyor. FETÖ'nün Pensilvanya eyaletindeki "Golden Generation (Altın Nesil)" kampının bulunduğu kasaba sakinleri, örgütün yerel yöneticilerle kurduğu ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklardan "Eğer Gülen’e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor.” diyerek şikayet ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 15:47
AA FETÖ'nün Pensilvanya'daki hamisini buldu

FETÖ'NÜN HAMİSİ İŞTE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

kampındaki bazı binaları yapan, eşi ve kendisi Türkiye'de 6 yıldızlı otelde "krallar gibi" ağırlanan bölgenin yerel yöneticilerinden Howard Beers'in örgütle yakın ilişkileri sorgulanıyor. Beers, AA muhabirinin FETÖ ile ilişkisi ve hakkındaki iddialarla ilgili sorularını cevapsız bıraktı

FETÖ'nün Pensilvanya'da yerel yöneticilerle kurduğu çarpık ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklar, kasaba sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bölgede çiftçilik yapan David Bonser: "Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti. Bu böyle olmamalı, buna çifte vurgun deniyor"

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AA FETÖ'nün Pensilvanya'daki "hamisini" buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN