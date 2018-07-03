Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2018 LGS tercih kılavuzu açıkladı!

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile tercihleri nasıl yapılır? 2018 LGS tercih kılavuzu açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2018 tercih kılavuzu yayınlandı. 2 Haziran’da sınava giren bir milyonu aşkın öğrenci .gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresine akın etmeye başladı. 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren öğrenciler giriş ile LGS tercihleri yapmaya başladılar. MEB ile 2018 tercih kılavuzu bu başlık altından hemen görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca ‘LGS tercihler nasıl yapılır’ sorusunun cevabına da ulaşabileceksiniz. E okul giriş işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:01
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2018 LGS tercih kılavuzu açıkladı!

'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulan 2018 tercih kılavuzu sonrası binlerce aday öğrenci giriş ile tercih işlemleri yapmaya başladı. 2 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri ile ilgili tüm detayları bu başlık altında bulabileceksiniz. 'LGS tercihleri nasıl yapılır' dün sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Konu ile ilgili bilgi edinmek isteyen öğrenciler doğru yerdeler. E okul giriş ile hemen LGS tercihleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

MEB LGS TERCİH KILAVUZU 2018 YAYINLADI!

MEB, bir milyonu aşkın öğrenci ve velinin beklediği duyuruyu dün yaptı. 2018 LGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte e-okul.meb.gov.tr adresinde yoğunluk başladı.Adaylar e okul öğrenci giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı bugün en çok araştırılanlar arasında yer alarak trend listesinde de ilk sıraya tırmandı. Bu sorunun cevabını bu başlık altında sizler için derledik. İşte 2018 e okul ile LGS tercih işlemleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2018 LGS tercih kılavuzu açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN