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379 VIP kişiyi dinlemiş

’cülerin Ergenekon kumpasına dahil etmek için eski genelkurmay başkanları Karadayı ve Kıvrıkoğlu dahil toplam 379 önemli ismi dinlediği ortaya çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
FETÖ 379 VIP kişiyi dinlemiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ergenekon soruşturmasına dahil edilmeye çalışılan 515 kişi hakkındaki dosyanın incelemesini tamamladı.
Ergenekon'a eklenmeye çalışılan dosyalarda eski Genelkurmay Başkanları , Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, emekli Albay Erdal Sarızeybek, eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, eski Ticaret ve Kültür Bakanı Oktay Agah Güner'in de aralarında bulunduğu 379 kişi hakkında iletişimin denetlenmesine ilişkin tedbir uygulandı. 379 kişi ve haklarında dinleme yapılmadan soruşturulan 136 kişi de dahil olmak üzere 515 isim hakkındaki dosyaların herhangi bir sonuca bağlanmadığı ortaya çıkarıldı. Dinlemesi yapılan 379 kişiden bir kısmı ise açık kimlik bilgileri bulunmadan dinlendi.
İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilleri Bülent Başer, Zafer Koç ve Savcı Hikmet Pak tarafından incelenen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
, Ergenekon soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf ve emekli askerler, yargı mensupları, siyasetçiler, gazeteciler, eski bakanlar da olmak üzer bin 200 kişiyi cep telefonlaranı dinleyerek kayda aldı.
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FETÖ 379 VIP kişiyi dinlemiş
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