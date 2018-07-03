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yeniden gündemde! Kimyasal hadım nedir nasıl kullanılır?

Son günlerde meydana gelen çocuk kaçırmalar ve cinsel istismar konularıyla ilgili hepimizin üzüntüsü ve bu vahşeti yaşatanlara karşı olan nefreti giderek artıyor. Toplum içerisinde Eylül ve Leyla gibi çocuklara cehennemi yaşatan insanlıktan nasibini alamamış varlıklara karşı idam ve hadım cezası verilmesi isteniyor. konusu tekrar gündeme geldi. Peki kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl kullanılır?

Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:52
Kimyasal hadım yeniden gündemde! Kimyasal hadım nedir nasıl kullanılır?

Önce Ankara'da kaybolan Eylül Yağlıkara sonra ise Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'in cansız bedenlerinin bulunmasından sonra hem sosyal medyada hem de toplumun içinde bir infial başladı. Milyonlarca vatandaş; daha çocuk yaşta olan kızlara cinsel istismarda bulunan rezillere karşı herkese örnek olacak cezalar verilmesini istiyor. Son olarak fikri ön plana çıktı. Kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl kullanılır? İşte yanıtı...

KİMYASAL HADIM NEDİR? (KASTRASYON NEDİR)

Kimyasal hadım konusunda vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; çocuk istismarı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Abdülhamit Gül; konuyla ilgili alınacak tedbirlerin arasında kimyasal hadım yani da yer alıyor.

Kastrasyon, özellikle erkek cinsel suçluların erkeklik hormonu üreten testislerinin cerrahi müdahale ile alınması ya da ilaçla bu horm onun üretilmesinin azaltılması olarak tanımlanır. Kastrasyon, kimyasal ya da cerrahi nitelikte olabilir. Cerrahi kastrasyon, erkek pedofillerin testislerinin alınarak yeniden suç işlemelerini önlemek için uygulanan yöntemdir. Bu tedavide bireyin üreme organları alınarak erkeklik hormonu en az seviyeye indirilir. Kimyasal kastrasyon tedavisinde ise erkek pedofillere antiandrojen ilaçlar verilerek, erkeklik hormonu azaltılmaya çalışılır.

Çocuklara karşı cinsel istek duyan kişilere "pedofil" denilir. Pedofiller, çocuklara karşı kontrol edilemez bir cinsel istek duyarlar. Bu kişiler, cinsel dürtülerine göre hareket ederler ve cinsel tercihlerini çocukların bedenine yönelik olarak kullanırlar. Dünyada yapılan istatistikî çalışmalar, pedofilleri harekete geçiren cinsel güdünün, uzun hapis cezalarıyla azaltılmasının mümkün olmadığını göstermiştir. Bu nedenle, devletler cinsel suçluların cinsel tercihlerinin değişmeyeceğinin bilinciyle alternatif seçenekler düşünmeye başlamışlardır.

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