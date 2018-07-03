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Son Dakika: 'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt

Son dakika haberi... 'nin "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt: Siyasi nezaketsizlik!

Giriş Tarihi: 3.7.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 13:11
Son Dakika: Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt

CHP'de genel başkanlık yarışması başladı. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen bugün flaş açıklamalarda bulundu. , Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bırak, onursal başkan ol" dediğini açıkladı.

İnce'nin bu açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert bir yanıt geldi... Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarını, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" olarak yorumladı.

CHP MYK TOPLANIYOR

Öte yandan CHP MYK'nın Perşembe günü 11.00'de toplanacağı öğrenildi.

EMİN PAZARCI: "CHP'DE YAŞANMASI GEREKENLER YAŞANIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin detaylarının ortaya çıkmasının ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emin Pazarcı: "CHP'de yaşanması gerekenler yaşanıyor"

OKAN MÜDERRİSOĞLU: "CHP'DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ VE DÜELLO YAŞANIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce görüşmesinin detaylarının ortaya çıkmasının ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okan Müderrisoğlu: "Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılında genel başkanlık yarışı için sahneye çıktığında kendisi için bir şarkı bestelenmişti 'kılıçlar çekildi bu düello' diye şuanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi ve bu düello sahneleniyor" dedi.

Okan Müderrisoğlu: "CHP'de kılıçlar çekildi ve düello yaşanıyor"

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Son Dakika: Muharrem İnce'nin teklifine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt
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