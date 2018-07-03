YKS sınav soruları ve cevapları 2018 açıklandı! ÖSYM giriş ile TYT - AYT ve YDT YKS soru ve cevapları

Hayalindeki üniversiteye gitmenin hayallerini kuran milyonlarca öğrenci geçtiğimiz hafta sonu çok önemli bir sınava girdi. Uzun bir süredir yapılan hazırlıkların ardından sıra başında ter döken öğrenciler bu zorlu sınavı geride bıraktı. ÖSYM, dün akşam saatlerinde heyecanla beklenen 2018 YKS soruları ve cevap anahtarı nı erişime açtı. Bu gelişmelerin hemen ardından TYT, AYT ve YDT soru ve cevapları en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. 2018 YKS sınav soruları için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz. İşte Yabancı Dil Testi, Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi soruları.

2018 YKS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

1 Temmuz Pazar akşamı heyecanla beklenen 2018 YKS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınavın heyecanını henüz üzerinden atlatamayan adaylar osym.gov.tr adresine akın ederken yoğunluktan dolayı siteye bir süre erişim sağlanamadı.

TYT, AYT VE YTD SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan TYT AYT ve YDT sınav soruları ve cevap anahtarı için hemen bir sonraki sayfaya ilerleyebilirsiniz. 2018 YKS soruları ile ilgili tüm ayrıntılar sabah.com.tr'de.

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