Berna Laçin’in “Medine” tweetine sert tepki

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

POLİTİK ÇIKIŞLARLA GÜNDEM OLMAYA ÇALIŞIYOR

Berna Laçin isimli bir reklam filmi oyuncusu var. En son bir bulaşık deterjanı reklamında görmüştük. Sanırım artık orada da yok. Kaybettikçe politik çıkışlarla gündeme gelmeye çalışan her politik çıkışıyla biraz daha derine inen bir isim.. Gün gelir aşırı sıcakları 3.Havalimanı ve 3.Köprüye bağlar, gün gelir PKK terör örgütü için 'gerilla hareketi' der.. Zırvaladıkça dibin dibini gören bir kaybetmiş..





REKORUN MEDİNE'DE DEĞİL BATI'DA OLDUĞUNU BİLMİYOR MU?

Son olarak daha da ileri gitti ve o bilinçaltında sakladığı safrayı orta yere kustu.. İdam cezası çare olsaymış, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazmış.. Konuşturmayınmış şimdi kendisini.. Bazı iyi niyetli uzmanlar Berna isimli bu provokatörü cehaletle suçluyor. Demek istiyorlar ki; ".. Berna cahil. Gitmeyin üzerine. Bilse eder mi bu lafı?.." Yani bilse ki, taciz, tecavüz, çocuk istismarı gibi konularda hayranı olduğu Batı'nın rekoruna kimse erişemez, etmez miydi bu lafı?. Mesela biz bir Leyla için ölüp biterken, Almanya daha kayıp 8,991 göçmen çocuk hakkında açıklama bile yapmamış, konuşmaz mıydı Berna denilen kişi?..





DERTLERİ MİLETİN İNANÇ VE DEĞERLERİYLE

Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi?.. Dert bu milletin inançlarıyla, değerleriyle.. Dert islamla.. Allah'la, Peygamber Efendimiz'le.. Amerika Birleşik Devletleri'nde de idam cezası var.. Ve en fazla çocuk istismarı orada.. Verilebilecek en steril örnek ABD iken, aklına Medine'nin gelmiş olması, yeryüzündeki cenneti kirletme gayreti değil de nedir?

TEPKİ ALMASA PEYGAMBERİMİZİN ŞAHSINI HEDEF ALACAKTI

Bilinçaltındaki islam ve peygamber düşmanlığı ancak bu ifadeyle çıkabilirdi. Belki de bunda beklediği reaksiyonu alamasaydı bir sonraki mesajı doğrudan Peygamber Efendimiz'in şahsına hakaret olacaktı. Her çocuk istismarı haberinin altına aynı yorumları sıraladıklarından artık biliyoruz bu karanlık zihniyeti.. Ve artık kızmıyorum da kendi adıma.. Bu zavallılık karşısında sadece acıyorum..