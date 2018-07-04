15 Temmuz
hain darbe girişiminde, Ankara'daki bombardımanda şehit olan tek yumurta ikizi polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un, Adana'da yaşayan babası Ali Oruç
, SABAH'a konuştu. Geçen yıl Külliye'de düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"nda oğulları için yazdığı "Ahmet'im, Mehmet'im" şiiriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve salondakileri gözyaşına boğan Ali Oruç, Erdoğan ile aralarında geçen duygusal diyaloğu anlattı.
Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir toplantıda karşılaştığını söyleyen Oruç, "O günlerde Zeytin Dalı Harekatı başlamıştı. Kendisine "Anasız, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz, bu vatan için ben de canımı vermeye hazırım dedim. Çok duygulandı ve bana sarıldı. Cumhurbaşkanımızın şehit ailelerine desteği inanılmaz, hakkını inkar edemeyiz. Hangi sözü verdiyse yaptı" dedi. 'KAZANSIN' DİYE DUA ETTİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'ya gelişinde eşi Senem Oruç ile çektirdiği fotoğrafı evinin en güzel köşesine asan Ali Oruç, "Umre'ye gittiğimde gece gündüz, 'Allah onu başımızdan eksik etmesin' diyerek Erdoğan'ın yeniden kazanması için dua ettik. Eşim de çok dua etti. O dualarımız da kabul oldu ve Cumhurbaşkanımız seçimden zaferle çıktı. Çünkü Cumhurbaşkanımız özü, sözü bir adam. Çok mutluyuz" dedi. ONLAR HİÇ AYRILMADI
Şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç polis meslek yüksekokuluna birlikte girerek hayallerini gerçekleştirdi. İkisi de bir yıl önce evlenmişti ve Ahmet Oruç'un eşi 7 aylık hamileydi. Helikopter pilotu olmak için görev yaptıkları Adana'dan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın Gölbaşı'ndaki tesislerine eğitime giden ikizler 15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığı ile yan yana olan Havacılık Daire Başkanlığı tesislerinde kalıyordu.