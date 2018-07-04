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'nün Pensilvanya'daki kirli oyunu ortaya çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen ve destekçilerinin Pensilvanya'nın Ross belediyesine bağlı Saylorsburg beldesinde kurdukları çarpık ticari ilişkiler, bölgede yaşayan Amerikalıların tepkisine neden oluyor. FETÖ'nün Pensilvanya eyaletindeki "Golden Generation (Altın Nesil)" kampının bulunduğu kasaba sakinleri, örgütün yerel yöneticilerle kurduğu ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklardan "Eğer Gülen’e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor. Örgüt her şeyini kaçak ve ruhsatsız yapıyor.” diyerek şikayet ediyor.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 12:46
FETÖ'nün Pensilvanya'daki kirli oyunu ortaya çıktı!

kampındaki bazı binaları yapan, eşi ve kendisi 'de 6 yıldızlı otelde "krallar gibi" ağırlanan bölgenin yerel yöneticilerinden Howard Beers'in örgütle yakın ilişkileri sorgulanıyor. Beers, AA muhabirinin ile ilişkisi ve hakkındaki iddialarla ilgili sorularını cevapsız bıraktı.

FETÖ'nün Pensilvanya'da yerel yöneticilerle kurduğu çarpık ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklar, kasaba sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bölgede çiftçilik yapan David Bonser: "Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti. Bu böyle olmamalı, buna çifte vurgun deniyor" dedi.

"RUHSATSIZ YAPILAR YAPILIYOR"

FETÖ mensuplarının ticari ilişkilerinin yeterince denetlenmediğinden şikayet eden Bonser, "Bina mı yıkacaksın ruhsata, izne gerek yok, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Kasabanın yönetimi ile ne tür ilişkileri var, burada tam olarak neler dönüyor bilmiyorum. Ama bu kasabanın bu şekilde yönetilmesine razı değilim. Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti." şekilde konuştu.

İşte FETÖ'nün Pensilvanya'daki kirli oyunu!

Bölge sakini John Favere: "Gülen'e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor. Esas nokta şu: Amerika'ya ve siyasetçilere ne yapıyor, onlara ne ödüyor? Yöneticilerimizi kontrol etmek için kullanılan bu para nereden geliyor?"

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FETÖ'nün Pensilvanya'daki kirli oyunu ortaya çıktı!
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