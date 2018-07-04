FETÖ'nün Pensilvanya'daki kirli oyunu ortaya çıktı!

FETÖ kampındaki bazı binaları yapan, eşi ve kendisi Türkiye'de 6 yıldızlı otelde "krallar gibi" ağırlanan bölgenin yerel yöneticilerinden Howard Beers'in örgütle yakın ilişkileri sorgulanıyor. Beers, AA muhabirinin FETÖ ile ilişkisi ve hakkındaki iddialarla ilgili sorularını cevapsız bıraktı.

FETÖ'nün Pensilvanya'da yerel yöneticilerle kurduğu çarpık ticari ilişkiler sayesinde elde ettiği ayrıcalıklar, kasaba sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Bölgede çiftçilik yapan David Bonser: "Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti. Bu böyle olmamalı, buna çifte vurgun deniyor" dedi.

"RUHSATSIZ YAPILAR YAPILIYOR"

FETÖ mensuplarının ticari ilişkilerinin yeterince denetlenmediğinden şikayet eden Bonser, "Bina mı yıkacaksın ruhsata, izne gerek yok, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Kasabanın yönetimi ile ne tür ilişkileri var, burada tam olarak neler dönüyor bilmiyorum. Ama bu kasabanın bu şekilde yönetilmesine razı değilim. Onların yaptıklarını ben yapmış olsaydım eminim ki devlet tepeme çoktan binmişti." şekilde konuştu.

İşte FETÖ'nün Pensilvanya'daki kirli oyunu!

Bölge sakini John Favere: "Gülen'e yakınsan ruhsatı alırsın, değilsen izin filan alamazsın, çok zorluklara girersin çünkü Gülen, kasaba yönetimini kontrol ediyor. Esas nokta şu: Amerika'ya ve siyasetçilere ne yapıyor, onlara ne ödüyor? Yöneticilerimizi kontrol etmek için kullanılan bu para nereden geliyor?"