Mustafa Sarıgül’ün siyasi hayatı bitebilir

Sayıştan tarafından yapılan inceleme İçişleri Bakanlığına bildirildi. Cumhuryiet Başsavcılığı taafından hakkında soruşturma açılan CHP'li Mustafa Sarıgül
, 2013'te Şişli Belediyesi
'ni bankalardan çektiği yaklaşık 65 milyonluk kredinin İçişleri Bakanlığı'na bilgi verilmeden alındığı ve mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla yargılanacak. Eski belediye başkanının atılı suçlamalardan ceza almasıyla siyasi hayatının bitmesi söz konusu. Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vasken Cemil Barın ve Mali Hizmetler Müdürü Zeynep Gül Domaç da aynı soruşturma kapsamında 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yargılanacak. BÜTÇE ÜZERİ BORÇLANMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarda Mustafa Sarıgül'ün, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinde belirtilen hükümlere uymadığı tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, belediyenin 2012 yılında 312 milyon 694 bin liralık geliri olduğu ve bu gelir üzerinden ancak yüzde 10'luk iç borçlanmaya gidebileceği belirtilirken Sarıgül'ün bu oranı aşarak borçlanmaya gittiği belirlendi. İDDİANAME HAZIR
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Mustafa Sarıgül ve diğer şüpheliler suçlu bulundukları takdirde seçme ve seçilme haklarından mahrum kalacak. Düzenlenen iddianamede şüpheliler görevi kötüye kullanmaktan yargılanırken, işlediği suç dolayısıyla toplumda kişiye karşı duyulan güvenin sarsıldığı ve bu nedenle suçlu bulunan kişinin yöneticilik ve siyasi faaliyetlerine son verilebileceği belirtildi.