Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Eylül cinayetinde flaş gelişme! Katilin annesi tutuklandı

: Eylül inde flaş gelişme! Katilin annesi tutuklandı

Haberi:Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 00:10 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 02:06
Son Dakika: Eylül cinayetinde flaş gelişme! Katilin annesi tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktığında kaybolan ve 7 gün sonra bir tarlada gömülü halde cesedi bulunan 8 yaşındaki ine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan zanlı Uğur K.'nin annesi Huriye K., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayla ilgili 3 şüpheliden 2'si serbest kalırken, Eylül'ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Eylül Yağlıkara cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Eylül cinayetinde flaş gelişme! Katilin annesi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN