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Son Dakika: ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat sürüyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki ile Tel Rıfat sınırına ’ten fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:46
Son Dakika: Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat sürüyor

Batı ve Doğu illeri ile 'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile sınırına fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler ve ZPD gönderildi.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR SÜRDÜ

Gece başlayan lar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Askeri konvoylar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor.

Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkıyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.

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Son Dakika: Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat sürüyor
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