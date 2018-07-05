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Eski 1. Komutanı dolandırıcıların kurbanı oldu

Telefon dolandırıcıları 8 kişinin 400 bin 'sini dolandırdı. Eski 1. Komutanı emekli Orgeneral da dolandırıcıların kurbanı oldu. Bir dönem Ergenekon Davası'nda yargılanan ve beraat eden Tolon'u, operasyonu bahanesiyle kandırdılar. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:54 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 21:58

Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin dolandırdılar.

haberin haberine göre, dolandırılan isimler arasında eski 1. Komutanı emekli Orgeneral vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

DOLANDIRICILARA 13 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, daki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar.

Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

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Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon dolandırıcıların kurbanı oldu
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