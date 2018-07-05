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Katledilen Leyla'nın amcasından flaş açıklama

Son dakika haberi... önce Eylül sonra Leyla'nın ölümüyle yasa boğuldu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara, bir tarlada gömülü olarak bulunmuştu. Bir diğer acı haberde 'den geldi. 'nın bayramın 1. günü kaybolan ve 18 gün haber alınamayan minik Leyla, dere yatağında yüz üstü atılmış şekilde ölü bulundu. Leyla'nın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken ölümüyle ilgili detaylar şoke etti. Peki Leyla neden öldü? Leyla Aydemir'in katili kim? Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 2 gün önce Bezirhane Köyü’nde cansız bedeni bulunan minik Leyla dün toprağa verildi. Aileye Türkiye’nin dört bir yanından destek telefonları gelirken asılsız ihbarlar ve paylaşımları ailenin acısını ikiye katladı. Aile, sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlara tepki gösterirken yapılan paylaşımların asılsız olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 01:56
Katledilen Leyla'nın amcasından flaş açıklama

Dün geceden bu yana hesaplarında Leyla'nın amcası tarafından öldürüldüğü ve şu anda gözaltında olduğu paylaşımları hakkında konuşan Mehmet Aydemir, "Biz Leyla'yı kaybettik acımız büyük. yasa boğuldu. Onun üzerinden dün akşamdan beri sosyal medyada benim adıma fotomontaj yaparak farklı farklı resimler yaparak 'katil amcasıdır, amcası bulundu ve yakalandı, şu anda cezaevinde, parmak izi çıktı' bu tür saçma sapan paylaşım yapan insanlara sesleniyorum. Yapmayın acımız zaten büyük. Allah rızası için yapmayın. Biz buradayız. Günlerdir burada arıyoruz. Bizim ciğerimiz yanmış siz kalkıp sosyal medya üzerinden farklı şeyler paylaşmayın" dedi.

"HERKESİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"


Hakkında asılsız ihbarların olduğunu söyleyen Mehmet Aydemir, her gün köyde olduğunu sosyal medya paylaşımlarının tamamen asılsız olduğunu ve herkesin hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Amca Yusuf Aydemir, "kesinlikle öyle bir şey olmaz şeklinde konuştu.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA


'in ölü bulunmasını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Adliyesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ağrı ili kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Katledilen Leyla'nın amcasından flaş açıklama
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