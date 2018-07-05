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Son Dakika: Hain saldırı son anda önlendi... 2 'lı yakalandı

Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de, bombalı eylem hazırlığındaki iki 'lı terörist yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 11:42
Son Dakika: Hain saldırı son anda önlendi... 2 PKK'lı yakalandı

Afrin'in Meydanki beldesindeki dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan teröristler, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

BİRİ TÜRK VATANDAŞI

polisleri, planlayan biri Türk vatandaşı 2 'lıyı sağ ele geçirdi.

Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen teröristlere ait bazı hücreler bulunduğu biliniyor.

CERABLUS'TA BOMBALI SALDIRI

TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar sokağında bir yola daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.

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Son Dakika: Hain saldırı son anda önlendi... 2 PKK'lı yakalandı
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