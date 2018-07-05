Turgut Aslan'ı öldürmeye çalışan albay masum olduğunu savundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Eski kurmay albay Erkan Öktem böyle yakalanmıştı

O GECE, TEM BAŞKANI BAŞINDAN VURULARAK YARALANDI

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve müşteki kurumların avukatları ile darbe girişimi sırasında karargahta başından vurularak yaralanan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan ve Aslan'ın şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın aileleri katıldı.

Karargahtaki anlar saniye saniye kamera kayıtlarında yer aldı. Öktem'in elindeki tabancanın namlusuna mermi sürülme anı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.

ALEYHİNDEKİ DELİLLERİ VE KAMERA KAYITLARINI KABUL ETMEDİ

Duruşmada, TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı silahla öldürmeye kalkıştığı, Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı da şehit ettiği belirtilen eski kurmay albay Erkan Öktem savunma yaptı. "Darbeleri lanetliyorum." sözleriyle savunmasına başlayan Öktem, hazırlanan idari tahkikat raporunda hatalar bulunduğunu ileri sürerek aleyhindeki hususları ve kamera kayıtlarını kabul etmedi.

"SEYAHAT HAZIRLIĞI YAPIYORDUK"

Darbe girişiminden önce Jandarma Genel Komutanı olan Galip Mendi'nin özel kalem müdürü olduğunu beyan eden Öktem, 15 Temmuz günü Mendi'nin emri üzerine İstanbul'a seyahatine ilişkin hazırlık yaptıklarını anlattı.

Mendi'nin akşam 19.00 sularında davetli olduğu düğüne katılmak için karargahtan ayrıldığını belirten Öktem, bir süre sonra telefonla aranarak Genelkurmay'a terör saldırısı olduğu, Mendi'nin de Jandarma Genel Komutanlığı'na geri döneceğini söyleyerek kışlada beklemesinin söylediğini ifade etti.

"SAVAŞ UÇAKLARI UÇUŞ YAPIYORDU"

Kendisini arayan kişinin kim olduğunu bilmediği için Mendi'nin koruma subayını arayarak durumunu öğrenmek istediğini ancak iletişim sağlayamadığını bildiren Öktem, bu sırada savaş uçaklarının uçuş yaptığını, nizamiye bölgesinden de silah seslerinin gelmeye başladığını söyledi.

Jandarma karargahına da terör saldırısı yapıldığını düşünerek dışarı çıktığında sanık eski yarbay Yasin Kayabaşı'nı gördüğünü aktaran Öktem, Kayabaşı'nın ikinci katta bilgilendirme yapılacağını söylemesi üzerine Sükan Toplantı Salonuna gittiğini belirtti.

"ODAMA GİDİNCE AÇIKLAMAYI ÖĞRENDİM"

Toplantı salonu önünde bulunan Albay Güven Şağban ile tartışma yaşadıklarını, bunun üzerine odasına döndüğünü anlatan Öktem, odasında Başbakan Binali Yıldırım'ın "bir grubun askeri kalkışması" şeklindeki açıklamasını gördüğünü anlattı.

Kuvvet komutanlıklarını arayarak bilgi almaya çalıştığını ancak bir şey öğrenemediğini iddia eden Öktem, bir ara dışarı çıktığında ateş edildiğini, can güvenliğini düşünerek odasına döndüğünü dile getirdi.

Sanık Öktem, bu saatten sonra yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sabaha kadar odamdan ve bulunduğum kattan hiç ayrılmadım. Sabaha doğru dışarıdan sesler gelmeye başladı. Koridorda biri 'uçaklar burayı bombalayacakmış' dedi. Ben de hayatımı kaybetmemek için karargahtan ayrılmaya karar verdim. Ormanlık alanda bir süre bekledim. Bulunduğum bölgedeki zırhlı araçlar bölgeden ayrılınca tel örgülerden atlayarak metruk bir binaya girdim. Bir süre sonra polisler gedi, daha sonra da gözaltına alındım."

"MASUMUM" DEDİ

Karargah içindeki darbe faaliyetlerini koordine ettiği ve darbe girişiminin başarısız olacağının anlaşılmasından sonra karargah içinde yangın çıkarılmasından sorumlu tutulduğunu belirten Öktem, "masum" olduğunu ileri sürdü.

Öktem, vatandaşlara ateş ettiğine dair beyanlarda bulunan tutuksuz sanıklar Adem Eker, Orhan Karaca, Yusuf Ziya Şimşek ve diğer sanıkların ifadelerini kabul etmediğini dile getirdi.

HALKA DA ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Daire Başkanı Turgut Aslan'ın başından vurularak, yaralanması olayından suçlandığını belirten eski kurmay albay Erkan Öktem, Aslan'ın vurulduğu belirtilen saatlerde olay yerinde olmadığı iddiasında bulundu. Aslan ve Gülhan'ın rehin tutuldukları yerden çıkarılmalarına ilişkin kamera kayıtları ve fotoğraflara ilişkin beyanda bulunan sanık Öktem, "Kamera kayıtları değiştirildi. Bu fotoğraflar orijinal değildir. Fotoğraflar maniple edilmiştir." diye konuştu.

Öktem, Aslan ve Gülhan'a ateş ettiğine ilişkin tespiti kabul etmediğini belirtti.

Öktem, darbe girişimini bastırmak için sabah saatlerinde jandarma kışlasına gelen zırhlı polis araçlarından ateş edildiğini, Aslan'ın da zırhlı polis aracından yapılan ateş sonucu yaralanmış olabileceğini öne sürerek bu hususun araştırılmasını istedi.

Darbe girişiminin planlanmasından haberi olmadığını, darbe içerikli mesajları bağlı birliklere çekmediğini ve kimseye ateş etmediğini ileri süren Öktem, FETÖ üyesi de olmadığını ifade etti.

Öktem, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

ŞEHİT POLİSİN FOTOĞRAFINA BAKAMADI

Öktem'in savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Söz alan tutuksuz sanık Uğur Erdoğan, Öktem'in ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek, "Zırhlı araçların bulunduğu kısımda albay Erkan Öktem'i safari kıyafetli halde, elinde MP-5 silahla gördüm. Burada (A nizamiyede) halka doğru hedef gözetmeksizin ateş ediyordu." diye konuştu.

TBMM avukatı Bilal Temel'in, Öktem tarafından vurulduğu tespit edilen şehit polis memuru Gülhan'ın vurulmuş haldeki fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraftaki kişiyi daha önce gördünüz mü? Vurulduğu yeri biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Kanlar içindeki Gülhan'ın fotoğrafına ilk önce bakmayan Öktem, mahkeme heyetinin uyarısından sonra baktığı fotoğraftaki Gülhan'ı olay günü görmediğini ileri sürdü.