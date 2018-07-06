AK Partili belediye 5’inci cemevini açtı

İstanbul
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AK Partili Pendik
Belediyesi ilçedeki beşinci cemevi
nin yapımını tamamlayarak teslim etti. Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde dört katlı cemevi olarak inşa edilen "Kavakpınar Cemevi" içinde eğitim ve cenaze hizmetleri de veriliyor. HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
Dört kattan oluşan cemevinin ilk katında, aşevi ve eğitim salonu, ikinci katta atölye ve ofisler, üçüncü katta ise cem salonu yer alıyor. Bodrum katta ise otopark, morg ve cenaze yıkama alanları bulunuyor.
Toplamda 2 bin 98 metrekarelik kullanım alanı olan cemevi, belediye meclis kararıyla bedelsiz olarak tahsis edilecek.
Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin
, 1997'de yılında ilk cemevini inşa ettiklerini belirterek, bu desteğin AK Parti'ye çok mesafeli dernekleri de kapsadığını söyledi. Kapsamlı bir cemevi yapabilmek için imar planlarında düzenleme yaptıklarını belirten Kenan Şahin, "Cemevini daha rahat yapmak için imar düzenlemesini ona göre yaptık" dedi. Kavakpınar Cemevi'nin tamamı belediye tarafından inşaa edilirken, daha önce tamamlanan 4 cemevinin yapımının da belediyenin ciddi katkılarıyla tamamlandığı öğrenildi. BELEDİYE HER ZAMAN YANIMIZDA
Cemevi
dernek başkanı Mahmut Türkmen ise cemevi için belediyenin desteğini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek "Biz yıl içindeki etkinliklerimizin tamamında araç desteğini rahatlıkla alabiliyoruz. Bizim hiçbir sorunumuz olmadı AK Partili belediyeyle. Avrupa'da farklı amaçlarla kullanılan gruplar var. Dünya karıştırmak istiyor. Biz kendi sorunlarımızı birbirimizle çözebiliriz" diye konuştu. İŞTE HİZMETE GİREN CEMEVLERİ
Pendik'te Kavakpınar Cemevi (Cem Vakfı)
Sülüntepe Pir Sultan Abdal Cemevi (Pir Sultan Dernekleri)
Ertuğrulgazi Mahallesi Cemevi (Alibaba Kültür Sultan Derneği)
Esenyalı Mahallesi Cemevi (Seyit Seyfi Derneği)
Sülüntepe Cemevi (Cem Vakfı) Şahkulu Sultan Dergahı