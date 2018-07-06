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'li belediye başkanından çağrısı

'de sular durulmuyor. Başkanı 'li , tartışmalarına ilişkin, CHP Genel Merkezi'nin 'nin çağrısına uyarak partide güven tazelemek adına bir olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini söyledi. Bir karar alınmamasının partideki kavganın ve sıkıntının uzamasına sebep olduğunu söyleyen Şahin, "Böyle bir durumda da olağanüstü kurultay isteyenlere hak doğmuştur" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 19:53 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 19:59
CHP'li belediye başkanından kurultay çağrısı

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 20 yıldır ilçenin belediye başkanlığını yaptığını ancak bir gün bile iktidar partisinin belediye başkanlığını yapamamanın üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

"BU KAVGA YEREL SEÇİMLERE KADAR SÜRER!"

'de yaşanan tartışmalarına ilişkin Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

" Genel Merkezi'nin 'nin çağrısına uyarak, partide bir güven tazelemek adına mutlak bir olağanüstü kurultay kararı alması gerekirken kurultay kararı almaması, partideki kavganın ve sıkıntıların uzamasına sebep olmuştur. Böyle bir durumda da olağanüstü kurultay isteyenlere hak doğmuştur. Bu gidişatla lere kadar partideki kavga devam edecektir. Halbuki güven tazelenmesi adına kurultay kararı alınmış olsaydı, bu tür tartışmalar bir kere yapılıp kavganın bitmesi sağlanacak ve akabinde yerel seçimlere bir an önce hazırlanılmış olunacaktı."

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"BÖYLE GİDERSE..."

Böyle gittiği takdirde kavganın yerel seçimlere kadar süreceğinin ve birçok CHP'li belediyenin de kaybedilebileceğinin altını çizen Şahin, kurultay kararının alınması ve parti içindeki kavganın sonlanmasıyla birçok büyükşehirin yönetimini kazanabileceklerini ileri sürdü.

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CHP'li belediye başkanından kurultay çağrısı
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