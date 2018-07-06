Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

24 Haziran seçimlere katılma %86,24 gibi yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Buradan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şahsımızı bu göreve layık gören her bir kardeşimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Milletveki seçimlerinde ise toplam yüzde 42,6'lık bir oran elde ettik. MHP ile kurduğumuz cumhur ittifakı ile yüzde 54'e yakın bir oran ile seçimden açık ara birinci çıktı. Cumhur ittifakı olarak 344 milletvekili ile seçimleri tamamladık. 24 Haziran seçimleri boyunca canla başla çalışan teşkilatlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.

KARDEŞLERİM BU SEÇİMLER YENİ SİSTEME GEÇİŞİN DE BİR MİLADIDIR

Kardeşlerim bu seçimler yeni sisteme geçişin de bir miladıdır. 2007 yılında AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için adalet ve hakkaniyet ayaklar altına alınmıştır. Ülkemizde daha önce olmayan kurallar 11.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza çıktı. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer tezgahlar ile karşımıza çıktılar. Her seferinde milletimizle birlik olup oyunları bozduk. Onlar Türkiye'yi teslim almaya çalıştıkça Türkiye daha emin adımlarla geleceğe yürüdü.

"BUGÜN CHP SAYESİNDE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BELİRLEDİĞİ İSİMLER..."

CHP bölücü örgütün uzantısı partiyi barajın üstüne çıkarmak için seçmeninin bir kısmını oraya yönlendirdi. Bugün CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler mecliste yer alacaklar. CHP'li her bir vatandaşımızı bu utanç verici olay için partisinin yöneticilerinden hesap sormasını bekliyoruz. Biz bu açıklamaları CHP'nin içişlerine karışmak için değil sorumluluğumuzun gereği olarak bu ikazı yapıyoruz.

PAZARTESİ GÜNÜ YENİ KABİNEYİ AÇIKLAYACAĞIZ

Bu seçimlerle yeni bir sisteme geçiyoruz. Pek çok ülkenin tarihinde bu tarz değişimler çok sancılı şekilde ve yüksek maliyetle paylaşılmıştı. Pazartesi günü bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıkları kuracağız ve yeni kabineyi açıklayacağız. Bu sistemin oturması elbette zaman alacaktır. Uygulamadaki eksiklikleri tespit ettikçe sistemi güçlendireceğiz. Cumhur ittifakını mecliste devam ettireceğiz.

CUMHUR İTTİFAKINI MECLİSTE DEVAM ETTİRECEĞİZ

MHP'nin aynı anlayışta olmasından memnuniyet duyuyorum. Bu birlikteliğe sahip çıkacağız. Cumhur ittifakını mecliste devam ettireceğiz.. Biz sadece birinci çıkmakla yetinecek ve bunu başarı sayacak bir siyasi parti değiliz. Biz Türkiye'yi 16 yıldır kesintisiz reformlarla yönettik ve önümüzdeki süreçte devam etmek zorundayız. Yeni dönemde meclise çok önemli görevler düşüyor. Önümüzde mahalli seçimler var. Yanlışları ve hatalarımızı düzeltip mart yerel seçimlerine gitmek zorundayız. Millete yanlış yapanın AK Parti'de yeri olamaz. Hiç kimsenin kendisini partisinin ve davasının önüne geçirmesi mümkün değildir. Yeni dönem çalışmasını bu anlayış ile yürüteceğiz.

BANA GELEN RAPORLARA BAKTIĞIMDA BAZI ELEŞTİRİLER VAR Kİ BUNLAR ÇOK ÖNEMLİ...

Değerli arkadaşlar, bu seçimlerden sonra bana gelen raporlara baktığımda bazı eleştiriler var ki bunlar çok önemli. Vatandaşlar tevazu arıyor. Bizi yücelten tevazumuz olmuştur. Ciddi puan kaybımızı kendi nefsimize soracağız. Vatandaşlar Belediye Başkanı gelip benim bir çayımı içmedikten sonra ben bu belediye başkanını ne yapayım diyor. Seçimden seçime mi belediye başkanı yada milletvekili beni ziyaret edecek diyorlar. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu hizmetler yeterli değildir yeterli olan gönüllere girmektir.

VATANDAŞA TEPEDEN BAKIYORSAK KUSURA BAKMAYIN BU MİLLET ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR...

Vatandaşa tepeden bakıyorsak kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değildir. Bir oy verir iki oy verir sonra kenara koyar. 24 Haziran'ın fotoğrafını çok iyi çekmeliyiz. Kongre sonrası yerel seçim startını vereceğiz. Aday belirlerken kaşına gözüne değil, halka uyumuna bakacağız. Yerel yönetim bu seçimlere benzemez.

Yönettiği şehrin halkı ile beraber olmayan bir belediye başkanı bir eliyle yapıp diğer eliyle yıkan kişidir. Görevinin sonunda enkaz bırakır. Aslında biz dünden daha güçlüyüz ama bu gücümüzü tevazu ile güçlendirmeliyiz.

YENİ DÖNEMDE PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARIMIZ İLE BİR KABİNE OLUŞTURUYORUZ

Yeni dönemde partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Ehliyet ve liyakat ile yeni döneme gireceğiz. Yeni yönetim sisteminde dinamizm eskisine göre daha farklı olacak. Biz AK Parti'yi önce Mart seçimlerine iyi hazırlamalıyız sonra önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Bizim partimiz sıradan bir parti değildir. Burası bir dava olarak içinde bulunduğumuz bir süreçtir. Bu dava bilinci ile hareket etmek zorundayız. Bunun için önümüzdeki ilk takvim Mart 2019. Ben siz değerli arkadaşlarıma bu 8 aylık süreç için çalışmalarınızda başarılar diliyorum.