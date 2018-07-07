AB'ye boyun eğen Fransız şirket İran'dan çekilme kararı aldı

CMA CGM ile İran Denizcilik Hatları arasında, 2016'da, ortak hatların işletimi, faaliyet alanları değişimi veya kiralanması ile terminallerin kullanımı konularını içeren bir iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

ABD'NİN FİİLİ BASKISI NEDENİYLE...

Daha önce de Total, Airbus, ATR, Peugeot, Renault, BNP Paribas gibi Fransız şirketleri, İran piyasasından çekilme ya da yatırımlarını erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

"40 MİLYON DOLAR KAYBETTİK"

Fransız enerji şirketi Total'in CEO'su Patrick Pouyanne de RTL Radyosu'na yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin fiili baskısı nedeniyle İran'dan çekilmeye mecbur kaldıklarını aktardı. Pouyanne, yılda 15 milyar dolar yatırım yapan şirketin İran'dan çekilme kararıyla 40 milyon dolar kaybettiklerini aktardı.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALAR...

Total, 4 Temmuz 2017'de imzalanan 4,8 milyar dolar değerindeki anlaşma uyarınca, İran'daki Güney Pars Gaz Sahası'nın 11'inci fazının gelişimini üstlenen konsorsiyumun yüzde 50,1'ine sahip. Total'i, yüzde 30'la Çin'in CNPC şirketi ve yüzde 19,9'la İran'ın Petrobras şirketi izliyor.

ABD, MÜTTEFİKLERİNİ DE ZORLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım'a kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığından, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceği bildirilmişti.