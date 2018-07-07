ODTÜ’deki skandal törene tepki çığ gibi

Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ
dün yine bir rezalete sahne oldu. Sözde mezuniyet törenini siyasal şova çeviren 'öğrenciler', 24 Haziran seçimlerinde de büyük zafer kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a karşı akıl almaz hakaretler içeren pankartlar taşıdılar.
Her fırsatta kısıtlanan özgürlüklerinden, demokrasi ve medeniyetten bahseden bu sözde 'öğrenciler' skandal bir pankartla yürüdüğünü gösteren görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından vatandaşlar yaşananlara büyük tepki gösterdi. "Bu rezilliğe kim nasıl izin verdi?" ve "Bu edepsizliğin hesabı kesinlikle sorulmalı" yorumları yapan vatandaşlar, adeta siyasal şova dönüşen bu skandal töreni organize edenlerle bu rezalete göz yumanları eleştirdi.
Törende siyasal şovlarına devam eden bu sözde öğrenci grubu; bir yandan da CHP
'li Muharrem İnce
'ye methiyeler düzdü. Seçim süreci boyunca sürekli öğretmenliğinden dem vuran ve bu sayede oy toplamaya çalışan fakat yaptığı her açıklama ve yıkım vaadiyle tepkileri üzerine çekip sandığa gömülen İnce'ye destek veren öğrencilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik pankartı sosyal medyada "Böyle hocanın böyle öğrencisi olur" yorumlarına neden oldu. HESABI SORULSUN
Görüntüler sosyal medyanın gündemini sarsarken, skandal pankartlara tepki yağdıran vatandaşlar "Bu rezilliğe kim göz yumduysa hesabı sorulsun" paylaşımlarında bulunarak, siyasal şova dönen bu sözde mezuniyet töreni ve hakaret skandallarının failleri hakkında gereğinin yapılmasını istediler.