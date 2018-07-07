Son dakika: Beşiktaş saldırısı ile ilgili flaş gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Vodafone Arena Stadı'nın yakınında meydana gelen ve aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 46 kişinin şehit düştüğü iki hain saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırı ile bağlantılı olduğu tespit edilen Şükrü K. geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Şüpheli işlemleri ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimlikteki sorgusu alınan şüpheli, suçsuz olduğunu, adam öldürmekle ve patlayıcı maddelerle ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli sorgu işlemleri ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'Kamu malına zarar verme', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmaya veya el değiştirme' ve 'Kasten öldürme' suçları kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi.

TUTUKLAMA KARARI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce hazırlanan tutuklama kararında, "Şükrü K. hakkında atılı suçlar kapsamında yapılan incelemede 10 Aralık 2016 günü saat 22:30 sıralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen iki canlı bomba saldırısında 39 emniyet mensubu, biri sivil vatandaş olmak üzere toplam 46 kişinin hayatını kaybettiği, 253 kişinin ise saldırı neticesinde yaralandığı, olay sonrasında bir takım adli araştırmalar yapıldığı, şüpheliyle bir zamanlar irtibat halinde olan ve aynı yerde kalan Mehmet Emin Töre'nin sözde örgütün özel kuvvetler sorumlusu olduğu, şüpheli ile irtibatlı olduğu, şüphelinin kendisinin de kabul ettiği hat üzerinden örgüt bağlantısı olduğu anlaşılan birlikte kaldığı Ayhan, Reşat, Aydın ve şüpheli Mehmet Emin'in abisi olan Mikail ile bağlantılarının olduğu, tape kayıtlarında örgütsel mahiyette konuşma içeriklerinin olduğu, özellikle örgüt hücre evi olan Şirinevler'de yapılan aramada bomba yapımında kullanılan bazı malzemelerin bulunduğu, tape içeriklerinde de şüphelinin bilgi sahibi olduğu, özellikle Reşat isimli şahsın elektrik işi yapıyorum şeklinde şifreli konuşması ve aynı zamanda şüpheli İhsan K. tarafından kargo aracılığıyla kargo gönderme durumunun kabul edilmesine rağmen herhangi bir kargo gönderimi olmaması, ancak boş termoslar şüphelinin beyanları dikkate alınarak gizli şekilde bu maddelerin örgüt üyesi olduğu değerlendirilen şahıslar tarafından gönderme durumunun söz konusu olabileceği, şüphelinin kısmi beyanları, örgütsel bağlantısını gösterir irtibatları dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların varlığı, söz konusu PKK silahlı terör örgütünün birçok kanlı eyleme giriştiği, özellikle ele geçirilen patlayıcı maddeler ve şüphelinin söz konusu maddelerle ilgili teslim ve alakasına dair irtibatları dikkate alınarak tüm bağlantılarının hiçbir eksik noktaya yer bırakmaksızın ortaya çıkartılması ve örgütün hücresel yapılanma mahiyetinde olduğu dikkate alınarak bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmış olup tutukluluğuna karar verilmiştir" denildi.