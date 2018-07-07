Son dakika: DEAŞ, Diyala'da katliam yaptı

Diyala polis gücünde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala kent merkezi ile Bahrz kasabası arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanlarının bir aracı durdurduğunu ve araçtaki 7 sivili infaz ettiğini belirtti.

IRAK'TA HÂLÂ 20 BİNDEN FAZLA DEAŞ'LI OLDUĞU İDDİASI

Söz konusu durumun bölgedeki halkta endişe yaratmaya başladığını ifade eden Şemmeri, güvenlik güçlerinin bölgedeki militanlara yönelik operasyon başlattığını aktardı.

UYUYAN HÜCRELER...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.