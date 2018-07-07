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Son dakika: , 'da katliam yaptı

'ın kentinde terör örgütü militanları, otoyolda durdurdukları sivil bir araçtaki 7 kişiyi öldürdü. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 20:10 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 20:15
Son dakika: DEAŞ, Diyala'da katliam yaptı

polis gücünde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemmeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala kent merkezi ile Bahrz kasabası arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran militanlarının bir aracı durdurduğunu ve araçtaki 7 sivili infaz ettiğini belirtti.

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Söz konusu durumun bölgedeki halkta endişe yaratmaya başladığını ifade eden Şemmeri, güvenlik güçlerinin bölgedeki militanlara yönelik operasyon başlattığını aktardı.

UYUYAN HÜCRELER...

Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

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Son dakika: DEAŞ, Diyala'da katliam yaptı
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