aHaber’i susturamadıkları için baskın talimatı verdiler

A haber'i işgal davasından çıkan 35 sanığa müebbet ve 20 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezalarıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yaşanan darbe girişimi olaylarını da kapsayan gerekçeli kararda, darbeci askerlerin aHaber'i susturmak amacıyla kışladan 3 araç ile çıktıkları, yolda kendilerine karşı koyan Servet Asmaz
isimli bir vatandaşı şehit edip bir kişiyi de yaraladıkları anlatıldı. Gerekçede, darbeci askerlerin başarısız olacaklarını anlayınca TT Arena Stadı önünde bir otobüsü de gasp etmek suretiyle 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na geri döndükleri kaydedildi. Gerekçeli kararda kalkışmanın en kanlı şekilde devam ettiği sıralarda Topkule Kışlası Harekat Merkezi'nde yetkisiz ve kanunsuz şekilde bulunan darbeci Durdu Selim Ayçetin'in aHaber'in darbeye karşı halkı bilinçlendirmek için yaptığı cesur yayınlardan rahatsız olan darbeci komutanlarından aldığı anlık emirler doğrultusunda, emrindeki darbeci kurmay öğrencilerden firari yüzbaşı İsmail Menderes Sema
ve Rasim Erkan'a, aHaber televizyon kanalının ele geçirilmesi talimatını verdiği kaydedildi. DİRENENI VURDULAR
Darbecilerin tam teçhizatlı ve mühimmatlı olarak yola çıktıklarına işaret edilen kararda, sanıkların, intikal sırasında darbeye karşı duran halk kitlelerince yolların kapatılmış olması sebebiyle üç kere durup toplanan kalabalığı dağıtmak üzere havaya ateş ederek yolu açtıkları, bu duraklamalardan TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
istikametinde Gaziosmanpaşa TIR garajı mevkinde yaşanan duraklamada yine sanıkların yolu kesen halkı dağıtmak için araçlardan silahlı şekilde indikleri, burada halkla yolu açmaları için tartıştıkları, halkın yolu açmamak için direnmesi ve geri adım atmaması üzerine yolu kesen ve darbeci askerlere karşı koyan silahsız halk içerisinde yer alan şehit Servet Asmaz'ın karın bölgesinden aldığı isabetle yaralanıp yere düştüğü, Asmaz'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, darbeci askerlerin silah doğrultarak Şehit Servet Asmaz'a yardım edilmesini engelledikleri müdahalenin de engellenmesiyle hastaneye geç götürülen Asmaz'ın kurtarılamadığı belirtildi. Darbecilerin Asmaz'ın öldürülmesinden sonra kesilen yolları açamayacaklarını ve aHaber televizyon kanalı binasına ulaşamayacaklarını anlamaları üzerine yolun ters istikametine geçerek kışlaya geri dönmek için oradan geçen içerisinde yolcuları da bulunduğu bir otobüsün durdurulduğu kaydedildi.
"VAR MI A HABER'İ BASMAYA GELECEK CENGAVER?"
İSMAIL Menderes Sema'nın aldığı talimat sonrasında kışla içerisinde "yandaş medya aHaberi basmaya gidiyoruz, var mı gelecek cengaver" şeklinde bağırarak eyleme katılacak darbecileri bir araya getirdiği, 17 darbecinin nizamiyede toplanıp 3 askeri araca bindikleri ve kamera görüntülerine göre saat 00:25 sıralarında kışladan çıkış yaptıkları belirtildi. Kararda, eyleme katılan tüm astsubay öğrenci ve rütbeli sanıkların aHaber televizyon kanalı binasını işgal etmek kastıyla yola çıktıkları, verilen emrin konusunun suç teşkil ettiğinden haberdar oldukları ifade edildi. SERVET ASMAZ'I YÜZBAŞI VURDU
GEREKÇELI kararda sanıkların aHaber'i işgal ve susturmak için gittiklerini bilmediklerini terör eylemi nedeniyle dışarı çıktıklarını iddia etmelerine rağmen bunun gerçek dışı olduğu, sanıkların darbeden habersiz oldukları yönündeki savunmalarının doğru olmadığı, darbe faaliyetlerinin içinde olmak bilinç ve iradesiyle hareket ettikleri kanaatine varıldığı ifade edildi. Gerekçeli kararda, Asmaz'ı vuranın yüzbaşı İsmail Menderes Sema olduğuna dair ciddi deliller bulunduğu anlatıldı.