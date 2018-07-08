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Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak

'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 18:10 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 18:38
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine 22 devlet başkanı katılacak

Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı iştirak edecek.

BAŞKENTTE KUŞ UÇURTULMUYOR

'ın, yarın geniş katılımla düzenlenecek törenle yemin edecek olması dolayısıyla başkentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 17 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

10 BİN POLİS GÖREV ALACAK

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, , Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.

Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak.

Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak
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