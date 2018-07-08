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Köprüdeki ı Yıldırım önledi

, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamak isteyen bir kişiyi dan vazgeçirdi. na aldığı kişiye su içiren Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine götürdü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 09:53
Köprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önledi

Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan T.T girişiminde bulundu. Bu sırada Tuzla'daki evinden çkan , köprüden geçtiği sırada intihar olayını gördü. Konvoyunu durduran Başbakan Yıldırım, köprüden atlamaya teşebbüs eden T.T'nin yanına gitti. Karşısında Başbakan Yıldırım'ı gören T.T, intihardan vazgeçti. Yıldırım, korumalarının yardımıyla korkuluklardan alınan vatandaşı teselli etmeye çalışarak su içirdi.Yıldırım, "Hadi gel beraber gidelim" diyerek elinden tuttuğu T.T'yi na götürdü ve yanına oturttu. Başbakan Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızının nikah törenine T.T ile birlikte gitti.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK, CANINI SIKMA"

Makam aracında başlayan sohbet, düğün salonunda da devam etti. Başbakan Yıldırım, "Bir daha böyle şeyler aklına getirme? Hiçbir şey insanın hayatına son vermek için sebep olamaz. Herkesin bunalıma girdiği günler olmuştur. Böyle bir durumda yapılması gereken şey; Allah'a sığınmak ve sabretmek. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır, her darlığın sonunda bir ferahlık vardır. Cenab-ı Hak'tan asla umudumuzu kesmememiz lazım. Allah nasip etti; seninle böyle karşılaşmamızı vesile etti ve işi tatlıya bağladık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak, canını sıkma" dedi.
T.T'nin ticari taksi ile geldiği köprüye çıktığı bu sırada göğsünden yaralandığı öğrenildi. T.T'nin ilk müdahalesinin de başbakanlık doktorlarının yaptığı öğrenildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen T.T'nin kardeşleri ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.

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Köprüdeki intiharı Başbakan Yıldırım önledi
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