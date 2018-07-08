Matrıx deşifre oldu

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FETÖ'NÜN askeri personele ilişkin fişleme amaçlı bilgileri "MATRIX" adı verilen özel programla çalıştırılan flaş bellekler aracılığıyla örgüt yöneticilerine aktardığı ortaya çıktı. Buna göre, FETÖ, "Linux" tabanlı bilgisayara takılan flaş bellek üzerinden çalışan "MATRIX" adı verilen program geliştirdi.Örgüt yöneticileri, askeri yapılanma içerisindeki üyelerine, programın yüklü olduğu özel flaş bellekleri dağıttı. Örgüt üyelerinin flaş bellekleri bilgisayara taktığında programa, verilen özel şifrelerle giriş yaptığı tespit edildi. Örgüt, rütbeli askerleri "A, B, C, D" şeklinde kategorilere ayırdı. AA