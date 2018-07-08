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Son Dakika: Eski DEÜ rektörü kamudan ihraç edildi

Son dakika haberi... 'ün yürüttüğü soruşturma sonrası rektörlük görevinden alınan , kapsamında çıkartılan kararname ile kamudan ihraç edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 16:08
Son Dakika: Eski DEÜ rektörü Adnan Kasman kamudan ihraç edildi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) eylül ayında görevden alınan eski rektörü , Olağanüstü hal () kapsamında çıkartılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kamudan ihraç edildi.

İHRAÇ EDİLENLER ARASINDA

Yüksek Öğretim Kurumu () tarafından hakkında geçen yıl soruşturma başlatılan ve 14 Eylül 2017'de tedbiren görevden alınan Kasman'ın ismi son yayımlanan kararnamede ihraç edilenlerin arasında yer aldı.

BİR DAHA KAMU HİZMETİNDE GÖREV YAPAMAYACAK

Kararnamede yer alan ifadelere göre, Kasman görev yaptığı kuruma yeniden kabul edilemeyecek, bir daha kamu hizmetinde görev yapamayacak, doğrudan ve dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

Kasman'ın yerine Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik, vekaleten DEÜ Rektörlüğü görevine getirilmişti.

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Son Dakika: Eski DEÜ rektörü Adnan Kasman kamudan ihraç edildi
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