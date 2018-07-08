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Son dakika: Uzunköprü-İstanbul seferini yapan tren raydan çıktı! İşte tren sında ölü ve yaralı sayısı

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı. Raydan çıkan trenin 5 vagonu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu belirtilirken, nın hava muhalefeti nedeniyle olduğunu ifade etti. Kaza ile ilgili Başbakanlık'tan da bir açıklama geldi. Açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi. İşte Çorlu'da yaşanan nın nedeni ve olay yerinden gelen ilk detaylar..

Giriş Tarihi: 8.7.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 20:30
Son dakika: Uzunköprü-İstanbul seferini yapan tren raydan çıktı! İşte tren kazasında ölü ve yaralı sayısı

Çorlu'da meydana gelen tren sıyla ilgili Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muratlı-Balabanlı Bölgesine geldiğinde trenin raydan çıkması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var" denildi.

'da meydana gelen nın ardından Başbakanlıktan yazılı açıklama yaptı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması (trenin raydan çıkması) sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum. Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir" ifadesi yer verildi.

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Son dakika: Uzunköprü-İstanbul seferini yapan tren raydan çıktı! İşte tren kazasında ölü ve yaralı sayısı
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