Son dakika haber: Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi! Ölü sayısı belli oldu mu? Tren kazasında kaç ölü var?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi. Ölümlerin ve çok yaralıların olduğu belirtilirken kazada olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Şu ana kadar tren kazasında 10 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı

Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi. Devrilen vagonda yaralılar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber'e telefon ile bağlanan Tekirdağ Valisi ölü ve yaralı sayıları hakkında konuştu. İşte korkunç kazanın nedeni ve olay yerinden sıcak bilgiler...