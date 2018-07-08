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haber: Çorlu'da yolcu treni devrildi! belli oldu mu? Tren sında kaç ölü var?

haberi... Çorlu'da yolcu treni devrilmesi sonucu korkunç bir yaşandı. Kazada çok sayıda yaralı ve ölü olduğu bilgisini ajanslar son dakika olarak duyurdu. 'nin kilitlendiği ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Valisi Ceylan, "Çok sayıda yaralı var, arazi çamurlu, bölgeye araçlar giremiyor, paletli araçlar sevk ediyoruz." dedi. İBB itfaiye ekipleri Çorlu'ya doğru yola çıktı. Ölü ve ın olduğu tren kazası çamurlu bir bölgede gerçekleştiği için normal araçlar giremiyor. Kaza bölgesine ambulans helikopterler iniyor. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman da olay ilgili sıcak bilgileri aktardı. Tren kazasındaki ölü ve yaralılar ile ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Ayrıca tren kazasının sebebi ve ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 8.7.2018 20:30 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 20:30
Son dakika haber: Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi! Ölü sayısı belli oldu mu? Tren kazasında kaç ölü var?

'ın Çorlu ilçesi yakınlarında Kapıkule- seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi. lerin ve çok ın olduğu belirtilirken da olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Şu ana kadar nda 10 kişinin öldüğü, 73 kişinin yaralandığı
Kaza, Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu raydan çıkarak devrildi. Devrilen vagonda yaralılar olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber'e telefon ile bağlanan Tekirdağ Valisi ölü ve yaralı sayıları hakkında konuştu. İşte korkunç kazanın i ve olay yerinden sıcak bilgiler...

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Son dakika haber: Tekirdağ Çorlu'da yolcu treni devrildi! Ölü sayısı belli oldu mu? Tren kazasında kaç ölü var?
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